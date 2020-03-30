شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يحدد 7 إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن اتخاذ 7 إجراءات جديدة وحلول لتسهيل وتسريع حركة البضائع والشاحنات في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالنقل البحري.

وقال رئيس هيئة الميناء إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار عمليات التطهير والتعقيم للأفراد والسفن والمعدات والمباني، فضلا عن إتباع الأسلوب السليم في تعقيم البضائع حسب نوعها تحت إشراف الحجر الزراعي والصحي حتى لا تتلف.

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وأضاف شاهين أنه تقرر السماح للشاحنات التي تحمل بضائع -وإن كانت فارغة- بالمرور على الطرق حتى لا تتأثر دورة العمل، بالإضافة إلى تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة انتقالهم إلى منطقة «المخطاف الخارجي» للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء.

وشدد رئيس الميناء على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات والسماح للتوكيل الملاحي بتقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيًا، مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها.

من جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع هيئة السلامة لتمديد تصريح السفر لمدة 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة تيسيرًا على المتعاملين والبحارة وتقليلاً للتجمعات، فضلا عن توفير كل الجهات المعنية خط ساخن للتعامل مع الجمهور لحظة بلحظة.

وناقش الاجتماع سيناريو بديل لحركة العمل والبضائع بميناء الإسكندرية في حالة زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتشكيل فريق عمل لدراسة أسلوب التشغيل المتبع في الموانئ الإيطالية خلال الأزمة الحالية.

حضر الاجتماع ممثلون عن كل من «غرفة الملاحة، وهيئة سلامة الغذاء، والغرفة التجارية، وشركات الحاويات، والرقابة على الصادرات والواردات، والجمارك، والشرطة، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، والحجر الصحي، وهيئة السلامة، والشركة القابضة للنقل البري والبحري».

هيئة ميناء الإسكندرية تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

هيئة ميناء الإسكندرية تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

هيئة ميناء الإسكندرية تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

هيئة ميناء الإسكندرية تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا