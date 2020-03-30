شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددا على أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأشار «التراس» إلى أهمية التعاون مع جامعة بنها باعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف المجالات، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة بنها لتكون جامعة ذكية متطورة من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية والتدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

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وأضاف أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة بنها في العديد من المجالات ومنها الوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وقاعات التدريس وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي وآلات ومعدات الورش التعليمية والأجهزة والملاعب الرياضية والمشروعات الهندسية والإلكترونيات وشاشات الليد والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة ورفع كفاءة المباني والمنشأت والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن «مجالات التعاون تتم استغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية»، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال السعيد عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة مع الحفاظ على الريادة الصناعية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار خطة جامعة بنها لتعزيز عملية التحول الرقمي وميكنة قطاعاتها، طبقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «السعيد» أن جامعة بنها قامت بجهود كبيرة لرفع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية التي تقدمها الجامعة، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والشركة العربية للتصنيع

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والشركة العربية للتصنيع

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والشركة العربية للتصنيع

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والشركة العربية للتصنيع