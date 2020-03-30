شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مهمة وعاجلة عن أوضاع المصريين بالخارج أمام وزير القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، إلى أن الخارجية السعودية أصدرت تعميما على كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المملكة، يقضي بتمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة لم يتمكنوا من العودة إليها قبل انتهاء وباء فيروس كورونا، ويكون التمديد لهم وفق المتطلبات ويستثنون من المدة بغض النظر عن انتهاء الإقامة.

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كما تضمن التعميم تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين الموجودين في المملكة حتى 30 إبريل 2020، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة نظاما ويعفون من الغرامات المالية ذات الصلة، وينتهي العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة السعودية عن انتهاء الوباء كليا.

كما تلقى «سعفان» تقريرًا من الملحق العمالي ببغداد، أحمد أبوعمر، أوضح فيه أن 170 مصريًا تقدموا بطلبات للقنصلية المصرية راغبين في العودة إلى مصر، والأغلبية منهم مقيمين في حين أن عدد العالقين منهم لا يجاوز العشرين، منوها إلى أن الخارجية المصرية اشترطت العودة برحلات استثنائية للعالقين فقط، ويجرى التنسيق بين السفارة المصرية ببغداد ووزارة الخارجية المصرية في ذلك.

وعلى صعيد متصل، تلقى الوزير، تقرير آخر من المستشار العمالي بعمان الأردن، طلعت السيد، أكد فيه أن السفارة المصرية لم تتلق إشعارات من الصحة الأردنية بتسجيل أي حالات لمواطنين مصريين حتى اليوم، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13 حالة.