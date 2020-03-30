شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الحيوان»: تحليل 3246 عينة لمنتجات غذائية ولحوم مستوردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من معهد صحة الحيوان، التابع لمركز البحوث الزراعية، موضحا فيه أن معامل المعهد قامت بفحص 3246 عينة لمنتجات غذائية ولحوم مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

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وأكد التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي، منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 2373 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن واسماك والواردة من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

وأضاف التقرير، أنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 187 عينة أسماك متنوعة وكبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعى والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وعمان.

ومن جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم فحص 232 عينة أسماك متنوعة ولحوم بقرى وجاموسي وكبدة وألبان والمصدر من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 5 إضافات أعلاف والواردة من سنغافورة وماليزيا بميناء عين السخنة، وتم فحص 23 عينات أسماك متنوعة ولحوم وألبان بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا بمطار القاهرة.

وأضاف «شاهين»، أن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة وتحليل 203 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي وعينات مسحوبة من المطار) ليصل إجمالي ما تم تحليله 3246 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص.