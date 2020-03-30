شكرا لقرائتكم خبر عن لحل أزمة الزحام أمام مكاتب البريد.. فتح مراكز الشباب في الدقهلية لصرف المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الاثنين، إنه تم فتح مراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة الزحام أمام مكاتب البريد، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الشربيني»، في بيان صحفي، أن ذلك يأتى لمنع تكدس المواطنين من كبار السن حفاظا عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم توجيه المشرفين والمسؤولين عن المراكز بضرورة متابعة أعمال النظافة والتطهير بصورة مستمرة من أجل المحافظة على الصحة العامة لمواطني الدقهلية في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء والعمل على التنسيق مع الجهات المختصة في حالات استعمال أي مركز لصرف المعاشات.