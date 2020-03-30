شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر لحظة وصول جثمان أول طبيب متوفي بـ«كورونا» إلى المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» صورًا، لوصول جثمان الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، رئيس قسم التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، إلى المقابر في مسقط رأسه، ببورسعيد، والذي وافته المنية، مساء أمس الأحد، في مستشفى العزل بأبوخليفة بالإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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قالت مصادر طبية مطلعة بمستشفى الحجر الصحي بأبوخليفة للطوارئ بالإسماعيلية، إن العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض قاموا بأداء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح، صباح الاثنين، بالمستشفى بعد أداء الشعائر الشرعية من تغسيل المتوفي، وتكفينه داخل مستشفى العزل بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور أحمد اللواح وصل إلى مستشفى العزل بأبوخليفة للطوارئ وهو في حالة صحية صعبة للغاية، وأنه فور وصوله إلى المستشفى تم إدخاله للعناية المركزة، وتم تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة، إلا أنه حدث تدهور في حالته الصحية بشكل كبير أدى إلى الوفاة.

وأشارت المصادر إلى أن «اللواح» أصيب بالعدوى من مواطن هندي الجنسية يعمل بأحد المصانع المتخصصة في مجال إنتاج الكيماويات والبتروكيماويات في بورسعيد، وكان الطبيب قد قام بعمل تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس خلال الأيام الماضية، وأُصيب الطبيب الراحل بالفيروس داخل المعمل الخاص به ببورسعيد بعد اختلاطه بالمواطن الهندي.

وصول جثمان الدكتور أحمد اللواح مسقط رأسة فى بورسعيد