شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بخط المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق العزب بمسطرد وأرض الجولف وتريومف وشارع عثمان بن عفان وشارع نخلة المطيعي وألماظة، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 900 مم بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكبارى بالمنطقة.

وقالت الشركة إنها تأسف عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن، وعودة الخدمة للمواطنين، بجانب قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.