شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«السياحة والآثار»: حريصون على دعم ومساندة المرشدين السياحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم في بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التي تواجههم في ظل توقف الحركة السياحية نتيجة للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على دراسة وجهات نظر المرشدين لدعمهم.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي بصفة عامة، والمعوقات التي تواجهها في الوقت الراهن بصفة خاصة، وقدم المرشدين بعض المقترحات لتنمية وتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة.

وقال «شلبى»، خلال الاجتماع، إن الوزارة تعتزم دراسة كافة المقترحات والآراء المقدمة، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة المرشدين السياحيين، مشيرا إلى أهمية مهنة الإرشاد السياحي ومردودها الإيجابي على رواج الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية.