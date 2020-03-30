شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين السياحيين: 9300 عضو تضرروا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة خاطبت الوزارات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باحتواء العاملين بالقطاع السياحي، لتوفير الدعم المالي لأعضاء النقابة، وأعدت النقابة كشوف بأسماء المرشدين السياحيين المسجلين بالنقابة وعددهم 9300 مرشد سياحي.

وأضاف «النحلة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن وزارة القوى العاملة طلبت كشوف بأسماء المرشدين السياحيين وتم إعدادها وسيجري تسليمها للوزارة اليوم، مشيرًا إلى أنهم «المرشدين الذين دفعوا الاشتراكات حتى عام 2015، ومن لم يدفع هذه الاشتراكات وعددهم يتجاوز 2000 مرشد، وأسقطت الوزارة تراخيصهم، فلم يعودوا يمارسوا المهنة، لكن النقابة ستبحث وضعهم لمحاولة تحسين أحوالهم».

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ووجه نقيب المرشدين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لتوجيهه باحتواء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، لما يشهده القطاع من أزمة «كورونا»، مؤكدًا أن «النقابة خاطبت وزارة القوى العاملة، والتي طالبت ببيانات المرشدين السياحيين لعمل اللازم بالتعاون مع وزارة السياحة»، موضحًا أن «النقابة أعدت كشف احتوى على حوالي 9300 مرشد سياحي، مستحق للدعم المادي العاجل والفوري».

وأضاف «النحلة» في بيان صحفي للنقابة أنه «خاطبنا وزارة السياحة، ولم يأت لنا رد، ولم تجتمع النقابة بالوزير رغم المطالبات المتكررة من جانب النقابة، رغم اجتماعه بجميع ممثلي القطاع، ولم تصل من الوزارة أية بيانات، أو إجراءات عن الخطوات التي تتخذها بشكل جاد بشأن تعويض المرشدين وأسرهم، وتم مخاطبة وزارة المالية لإعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة السياحة، أو تعديل القانون لإعفائهم تماما منه».

وأشار إلى أنه «سيتوجه وفد من مجلس النقابة لوزارة المالية لمتابعة الموقف، وأن النقابة طالبت وزارة المالية أيضا بتوفير الدعم المادي المناسب للمرشدين، وأسرهم بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، لتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية، واسقاط غرامات وفوائد التأخير»، مؤكدًا أن «النقابة خاطبت وزارة الصحة لضم المرشدين السياحيين بشكل عاجل لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث لا دخل لهم ولا تأمين صحي ما يترك المرضى في مهب الريح، أو معاناة غير محتملة، وأنه سيتوجه مع بعض أعضاء المجلس إلى الوزارات لتسليم طلبات المرشدين الملحة، وكشوف بأسماء المرشدين المستحقين للدعم للمرة الثانية خلال أسبوع».