شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رضيعة «متعفنة ومتحللة» في بني سويف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الإثنين، بإيداع جُثة طفلة حديثة ولادة عُثر عليها في حالة تعفن وتحلل بترعة في مدينة بني سويف، بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

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تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد بالعثور على جثة طفلة «لقيطة» حديثة الولادة، بترعة العمياء دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أنه بالانتقال والفحص، تم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفلة «لقيطة» حديثة الولادة، عُمر شهر تقريبًا، وفي حالة تعفن رمي وتحلل، كما تبين من التحريات الأولية أنه بسؤال «بهجت. ح .ع» ٣٧ عامًا، عاطل، ومقيم الأزهري قسم بني سويف، قرر أنه شاهد الجثة تطفو على سطح مياه الترعة، فقام بانتشالها، ولا يعلم ملقيها.

تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وقامت بالمعاينة، وقررت نقلها لمشرحة مستشفى بني سويف العام، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1621 إداري مركز شرطة بني سويف.