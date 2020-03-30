شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحذر من «الانسياق وراء الشائعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحذر جامعة القاهرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية ومجموعات الفيسبوك والواتساب، ويتم تداولها على نطاق واسع بهدف تضليل الطلاب ونشر الأكاذيب عن قرارات تخص العملية التعليمية.

وتطالب جامعة القاهرة، طلابها بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والموثقة للجامعة، والصفحات الرسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

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وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، وسوف يحال للشؤون القانونية كل من ينشر معلومات خاطئة عن الامتحانات أو العام الدراسي ونسب تصريحات مغلوطة إلى الجامعة أو أحد مسؤوليها.

وتبدي جامعة القاهرة استياءها من المستوى الهابط للشائعات والأخبار المزيفة، كما تبدي استياءها من تداول هذه الشائعات وانتشارها وقابلية تصديقها، حيث تكشف الأخبار المزيفة عن مستوى متدني من التفكير، ومستوى متدني من القابلية للتصديق لأي شيء يقال.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وتم تحويل عدد من المخالفين إلى التحقيق، وتم اتخاذ إجراءات صارمة معهم. كما تم إبلاغ السلطات النيابية المختصة وغيرها، وتم تعقب الصفحات التي روجت للشائعات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها ومروجي الشائعات عليها.