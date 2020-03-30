شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يحيل موظف للتحقيق بسبب فاتورة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال البريد الالكترونى الخاص به شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أنه بدراسة وبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها، تبين ما يلي :

1. تم رصد كمية تراكم استهلاك في فاتورة مايو 2019 بكمية 3267ك.و.س بإجمالي مبلغ 3049.45 جنيه بعد تشريحها وتقسيطها بإجمالي قسط شهري 234.57 جنيه.

2. تم تحويل المتسبب عن الخطأ للشؤن القانونية.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز .و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

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او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.