شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية: السعودية تمدد تأشيرات الزيارة للمقيمين حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنصلية العامة المصرية فى الرياض اليوم الاثنين، أن السلطات السعودية قررت تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين المتواجدين فى المملكة حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة مع الإعفاء من الغرامات المالية ذات الصلة، جاء ذلك ردا على استفسارات المواطنين المصريين بشأن الإجراءات الخاصة بالمقيمين في المملكة الذين لم يتمكنوا من العودة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة ، أو ما يتعلق بالتأشيرات السياحية والتجارية للمتواجدين بالمملكة الذين تجازوا فترة صلاحية التأشيرة بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا. وأوضحت القنصلية - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم - أن السلطات السعودية اتخذت العديد من الإجراءات منها تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا السعودية ولم يتمكنوا من العودة قبل انتهاء تأشيراتهم وذلك بعد أن تعلن وزارة الصحة السعودية عن انتهاء وباء فيروس كورونا ويكون التمديد لهم وفق المتطلبات ويستثنون من المدة بغض النظر عن انتهاء الإقامة .. مشيرة إلى أنه يتنهى العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة السعودية عن انتهاء الوباء كليا.

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