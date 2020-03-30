شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا مجال للعقول المتحجرة فى الخطاب الدينى فى عالم ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن كل أقنعة الجماعات المتطرفة وأصحاب العقول المتحجرة معًا قد سقطت، وأضحى العالم كله لا يمكن أن يتقبل مُعوِّقى الأمس فى عالم الغد، ولا مجال لغير الشعوب الواعية والعقول المستنيرة فى مستقبل الأمم.

وفى مجال الخطاب الدينى قال الوزير، لن يكون هناك مجال لغير العلماء الحقيقيين من أصحاب الفهم الواعى المستنير المدرك لقضايا العصر وتحدياته، القادرين على مواكبة الأحداث المتسارعة والمستجدات المتلاحقة برؤية ثاقبة وبصيرة نافذة، فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع ومقاصده العامة التي تقوم على المصالح المعتبرة للبلاد والعباد، والتي تنطلق من قوله تعالى: " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى"، والبصيرة هنا كلمة جامعة لما يجب أن يكون عليه العالم والداعى إلى الله من فهم مستنير لقضايا الدين وواقع الدنيا معًا.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جميع العاملين، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشدد الوزير، فى بيان له، أن إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وللإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.