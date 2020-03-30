شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أتلقى تقرير يومى عن مستشفيات العزل فى العباسية وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجهود الكبيرة التى يبذلها العاملون بالقطاع الصحى بمديرية الصحة بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدًا أن الأطباء هم حائط الصد الأول فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا من مديرية الصحة بالقاهرة لمتابعة العمل بالقطاع الصحى بالمحافظة خاصة فى مستشفيات العزل بحميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية مؤكدًا أن الدولة بكافة قطاعاتها لا تدخر جهدًا فى الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها .

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

Advertisements

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.