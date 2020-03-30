شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توفير كراسى على مسافات متباعدة أمام مكاتب البريد بالجيزة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أجهزة محافظة الجيزة على منع التزاحم على مكاتب البريد، أثناء صرف المعاشات، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وفر حى العمرانية مقاعد للانتظار تم وضعها على مسافات متباعدة أمام مكتب بريد السعيد الزهراء للوقاية من انتشار العدوى.

وأكد محمد نور رئيس حى العمرانية، أنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا في أماكن التجمعات، وخاصة مكتب البريد ، مع تقديم كافة السبل لأصحاب المعاشات لصرف مرتباتهم، تم تنظيم صرف المعاشات بمكتب بريد شارع السعيد الزهراء المتفرع من شارع الدكتور، حيت تم وضع كراسى بمسافات مناسبة للحفاظ والتأمين لأهالي الحى من أى أضرار .

وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين.

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كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين .