"وقت الحظر".. حبس سائق "التريلا" المتهم بدهس 31 شخصًا بالطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وبرئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف، اليوم الإثنين، بحبس سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم وهي: القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير.

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كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام، وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به 14 سيارة ضمت 8 سيارات ملاكي، و6 أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وكانت شكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.