دافع عن صديقه حتى الموت.. إحالة المتهم بقتل شاب في دار السلام للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإحالة "م. ع" مسجل خطر، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل جاره بطلقة خرطوش في دار السلام.

كشفت التحقيقات أن المتهم دأب منذ خروجه من السجن في قضية استعراض قوة وبلطجة، دأب على افتعال المشاجرات مع جيرانه.

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وأضافت التحقيقات المجني عليه أحمد محمد "زيزو"25 سنة، تدخل للدفاع عن أحد جيرانه من تعدي المتهم المستمر، فنشبت مشاجرة بينهما.

وأوضحت التحقيقات أنه يوم الحادث، كان المتهم يعتدي بالضرب المبرح وطعنات بمطواة على صديق الضحية، فانبرى "زيزو" للدفاع عن صديقه، فأطلق المتهم صوبه طلقة خرطوش أصابت صدره فلفظ أنفاسه الأخيرة أمام المارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد اختبائه لدى أحد أصدقائه، وأحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.