شرطة التموين: إحباط ترويج 850 ألف "كمامة وجوانتي" غير مطابق للمواصفات بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (916) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بتصنيع (837 ألف و200 قطعة "كمامة جوانتى –غطاء رأس للعمليات –كيس مخدة طبى") "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، و (15 ألف قطعة مشرط طبي ) منتهي الصلاحية غير صالح للاستخدام، و(4050 جهاز إلكترود للقلب) بدون مستندات مجهول المصدر، و ( 2,250 طن شريط) مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر ، و (31 رول أقمشة مختلفة) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" ، و (22 ماكينة خياطة ) أدوات إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

كما ضبطت الحملات، مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (133 ألف و140 جهاز وقطعة مستلزمات طبية " جوانتي – جهاز قياس حرارة ") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

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ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (790 ألف و284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتي– مطهرات – قسطرة – سرنجات") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.