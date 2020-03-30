محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة 15 مايو، التحقيقات مع 4 متهمين بالترويج لشائعات عن خروج عاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس" كورونا" إلى أحد المطاعم المحيطة.

كانت وزارة الداخلية رصدت تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً بخروج عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة -على خلاف الحقيقة- والتوجه لأحد المطاعم المحيطة.

كشفت التحريات عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص (مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات، موظف مصنع، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وأضاف الأول أنه حال تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالي المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى على المطاعم الكائنة بذات المنطقة، فقام ببث الخبر بذات المضمون على الموقع.

وتداول باقي المتهمين الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد باقي المتهمين ذلك، وأضافوا بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روجوا شائعات عن مستشفى العزل.. النيابة تحقق مع 4 متهمين في 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.