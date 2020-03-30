الصحة العالمية: وفرنا كواشف كورونا لمصر من هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تواصلت مع المنظمة لتوفير كواشف تحاليل فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المنظمة أمدت مصر بكواشف من هونج كونج.

وأضاف "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين إن المنظمة أمدت مصر بكميات أخرى من الكواشف، ليصبح لدى وزارة الصحة مخزون كافٍ منها.

وبشأن مدى دقة الكواشف التي تستخدمها مصر، قال: "هناك نوعين من الكواشف الطبية، الأولى تستخدم مع تحاليل الـ PCR، والثانية كواشف سريعة، وكل نوع له دور واستخدام في وقت معين بمصر".

وتابع: "بالنسبة للكواشف السريعة تعتمد على مدى قدرتها على تحديد الإيجابي والسلبي، ويتم تطبيقها حاليا مع منظومة متكاملة بجانب تحاليل البي سي آر، ولا نعتمد على الكواشف السريعة فقط للتشخيص، لكنها تستخدم لبعض الحالات في البداية، ثم يتم التأكيد بإجراء تحليل بي سي آر".