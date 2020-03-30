بسبب كورونا.. جهاز القاهرة الجديدة يكشف مصير تسليم شقق "سكن مصر - دار مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، موقف تسليم أول شقق من مشروع "سكن مصر"، وباقي الشقق المتبقية من مشروع "دار مصر" للحاجزين.

وقال غنيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه كان من المقرر البدء في تسليم 1296 شقة بمشروع "سكن مصر"، مسلسلات 11- 12- 13 في المرحلة الأولى و7- 8- 9 ضمن المرحلة الثانية، لكنه تم إرجاء عمليات التسليم.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه نظرا لقرارات مجلس الوزراء بتخفيض ساعات التعامل مع الجمهور، وتعليق العمل بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين بالجهاز تم إرجاء عمليات التسليم إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد أن الجهاز لدية خدة لاستكمال عمليات التسليم، تتمثل في تخفيض عدد الوحدات الجارى تسليمها سواء في مشروع سكن مصر او دار مصر، بحيث يمكن التعامل مع عدد قليل من الحاجزين، وكذلك عدم التسبب في زحام داخل فرع بنك التعمير والإسكان والذي يتم انهاء بعض إجراءات التسليم به.