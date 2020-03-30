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محافظ القاهرة يشيد بجهود القطاع الصحي بالعاصمة في مواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالقطاع الصحي بمديرية الصحة بالقاهرة لمواجهة فيروس المستجد

وشدد عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، على أن الأطباء هم حائط الصد الأول في الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا من مديرية الصحة بالقاهرة لمتابعة العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة خاصة في مستشفيات العزل بحميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية.

كما أكد محافظ القاهرة، أن الدولة بكافة قطاعاتها لا تدخر جهدًا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها.

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