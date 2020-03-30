"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن 7 مناطق نظرا لكسر مفاجئ بأحد الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه القاهرة، عن قطع الخدمة في عدد ممن المناطق، شمل ( العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريوميف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة الماظة، قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري).
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرا لحدوث كسر مفاجئ اليوم الاثنين بخط المياه قطر 900 ملى بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكباري بالمنطقة.
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