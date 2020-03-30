وكيل "نقل النواب": منحة الـ500 جنيه غير كافية لإنقاذ العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن تأثير فيروس كورونا، لا يتوقف فقط عند الإصابة وسرعة انتشاره، بل أن تأثيره يمتد إلى الظروف المعيشية، ويظهر هذا واضحًا في فئة العمالة غير المنتظمة، حيث تعيش فترة صعبة استثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وهو ما أثر على حياة ومصدر رزق تلك الفئة التي ليس لها تأمين وضمان لاستمرار قوت يومها.

وأوضح "زين الدين"، في بيان له اليوم الاثنين، أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة المصرية عدة خطوات لمحاولة دعمها، أبرزها قرار بصرف منحة قدرها 500 جنيه، إلا أن هذا الإجراء غير كافي، كما أن تطبيق ذلك يقابله مشكلة عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العمال، فهناك تضارب بشأن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر، لكن حسب وزير القوى العاملة يبلغ عددها نحو ٣٠٠ ألف عامل، وتم تسجيل نحو مليون و200 ألف مؤخرًا.

وأضاف، أن العمالة غير المنتظمة تمثل في مصر أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، وأصبح عليهم الآن تسجيل أنفسهم، ثم تأتي مرحلة التثبت من استحقاقهم للدعم الحكومي، لكن هذا كله يستغرق وقتًا ليس بالقصير، مطالبًا رجال الأعمال الشرفاء بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة في هذه الأزمة.