شكرا لقرائتكم خبر عن «سنعمل ولو بالمجان».. «الأطباء» تشرح تفاصيل زيادة السيسي للبدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، إن بدل المهن الطبية المقر وفقا للقانون 137/2014، والذي صدر كتعديل للقانون 14 لسنة 2014، يصل إلى 700 جنيه للطبيب البشري، و500 للصيدلة والأسنان، و450 للتمريض العادي، و425 للتمريض المتوسط، قبل خصم الاستقطاعات.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر زيادة 75 % على البدل ما يعني زيادته من 300 إلى 500 جنيه للعاملين بالقطاع الصحي بعد خصم الاستقطاعات»، مستنكرًا الأمر إذا كان هو الإجراء الوحيد الذي ستتخذه الدولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، بحسب قوله.

وتابع: «دشن عدد من الأطباء حملة تطالب بعدم إقرار الزيادة، وتوجيه هذه الأموال لتوفير وسائل مكافحة العدوى، وأجهزة التنفس الصناعي»، مؤكدين أنه «يمكن أن يتم مناقشة الأمر عقب انتهاء أزمة كورونا المستجد».

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وطالب أمين صندوق اتحاد المهن بـ«إقرار زيادة بدل العدوى ليصل إلى 2000 أو 3000 جنيه، حتى يكون لهذه الإصلاحات مردود على الأطباء»، موضحًا أن «النقابة رفعت دعوى قضائية، وأقرت الحكومة في طعنها على حكم القضاء الإداري بأحقية الأطباء في زيادة بدل العدوي، ولكنها طعنت لأن مكان إقرار الزيادة هو البرلمان»، وتساءل «عبدالحميد» قائلًا: «ما سبب عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون بزيادة البدل حتى الآن ؟».

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه يري أن «عمل صندوق مخاطر للعاملين بالقطاع، هو أمر جيد»، مطالبًا بـ«أن يتم تقسيمه ليغطي الكوارث، وزيادة المعاش التكميلي للعاملين بالقطاع الصحي، وبالنسبة لزيادة لبدل، فإذا كانت جزء من عدة إجراءات لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع فهي أمر جيد، وإذا كان هو الإجراء الوحيد فهو أمر محبط».

وأوضح «الطاهر» أنه «لابد أن يتم زيادة بدل العدوى، حتى تكون لهذه الزيادة قيمة لدى العاملين بالقطاع، ولكن في كل الأحوال سيعمل الأطباء في ظل هذه الظروف التي تواجه الدولة حتى لو بالمجان، دون النظر للمقابل، ولكن عندما نتحدث عن حقوق الأطباء فهي أعلى كثيرا من 400 جنيه»، بحسب قوله.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعرب خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، الأحد، عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.