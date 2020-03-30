شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «إنهاء الخدمة» عقوبة المُخالف لقرار غلق المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار قرار غلق المساجد غلقًا تامًا لحين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، الإثنين، على «إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع».

وحددت وزارة الأوقاف خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل على النموذج المخصص لذلك.