شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تبدأ أعمال تطهير قريتين بالوادي الجديد للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الأجهزة الفنية بالنقابة بمحافظة الوادي الجديد، وفي إطار الدور المجتمعي لنقابة المهن الزراعية قامت بالتنسيق مع إدارة مركز مدينة الخارجه ومديريه الزراعة بالوادي الجديد بتوفير جميع الادوات المطهرات والاقنعه الواقيه برش المطهرات في قريتي«جناح» وبورسعيد ضمن خطة النقابة للمساهمة في تطهير القري للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف خليفة في تصريحات صحفية، الإثنين، إن دور النقابات المهنية هو دور أصيل للحفاظ على مكونات الدولة المصرية والتي من أهم عناصرها العنصر البشري وهو الإنسان الذي يشكل أساس التنمية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدول من إجراءت إحترازية لحماية المواطن والصحة العامة للمصريين.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة بالحد من التحرك خارج نطاق الاسرة إلا في أضيق الحدود مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية، موضحًا أن هناك أبطال مصريون يمثلون أحد الدروع للوقاية من الامراض الوبائية وهي الأجهزة الصحية والقوات المسلحة والشرطة والتي تعمل جنبا إلى جنب لحماية أركان هذه الدولة.