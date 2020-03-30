شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من منظمة الصحة العالمية بشأن مشاركة مصر في علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر وافقت على بدء التجارب السريرية لتوفير علاج لكورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «أبوالعطا» إن وزارة الصحة والسكان المصرية وافقت على المشاركة في مبادرة التضامن من أجل التجارب السريرية، وإن مصر أعلنت موافقتها أن تكون من ضمن الدول التي تشارك في هذه الاختبارات.