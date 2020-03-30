شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية إلكترونية بعنوان «النظافة من الإيمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية إلكترونية بعنوان «النظافة من الإيمان»، تُنفذ فعالياتها من خلال توجيه رسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني للمجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية التي تدعم القيم المجتمعية النافعة وتوجه الناس للحفاظ على مجتمعهم وبيئتهم من الأمراض والأوبئة، لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته خاصة البشرية منها.

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وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الحملة التوعوية المهمة تأتي في إطار جهود المجمع المستمرة للتوعية المجتمعية خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تقتضي منا جميعًا القيام بدورمهم كلُ في موقعه وحسب قدرته يما يحقق الصالح العام ويحافظ على النفس البشرية ويقدم نموذجًا متميزًا في التعاون المشترك بين الجميع.

وأضاف «عيّاد» أن الحملة تستهدف مناقشة مجموعة من المحاور المهمة التي ترتبط بنظافة البيئة ورؤية الشريعة في هذا الجانب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية وكيف أن الإسلام ربط بين الإيمان والنظافة، لأجل الوصول إلى مجتمع نظيف وخالٍ من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن الشرع العظيم عندما حثّ الناس على النظافة فهي دعوة للحياة والعيش في بيئة مطمئنة.

أوضح الأمين العام أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف عن طريق مجموعة من الرسائل التوعوية الإلكترونية المهمة سواء كانت تلك الرسائل في شكل مقالات مكتوبة أو محتوى مسموع أو مرئي.