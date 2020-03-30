شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين خلال فترة حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء، أثناء مدة فرض حظر التجوال.

Advertisements

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

ودعا «عبدالقادر»، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيني حتى ١٦ إبريل منعا للازدحام، وشجعتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وتوفير سداد الضرائب أون لاين لجميع الممولين، بالإضافة إلى إمكانية سداد المستحقات الضريبيه نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة، مع الإعفاء من كافة المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ هذا بالإضافة إلى إمكانية السداد عن طريق البنوك.