شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير مشروعات الكهرباء ببرج العرب والساحل الشمالي بـ2.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الاستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالى وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه جارى العمل في جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع إتباع جميع الإجراءات الإحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا»، لتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع .

Advertisements

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء إنه تم الانتهاء من محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66/22 كيلو فولت وكذلك توسيع محطة محولات العميد جهد 220/66 كيلو فولت مع عدد 2 خلية جهد 220 كيلوفولت بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 193 مليون جنيه مصرى، والخط الهوائى ابو المطامير /غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 كيلوفولت ويبلغ طول الخط حوالى 40 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 35،2 مليون جنيه مصرى ،

وأشارت «مشالي» إلى أنه تم الانتهاء أيضا من خط دائرتى العميد / برج العرب الترفيهية جهد 220 كيلوفولت بطول يصل إلى حوالى 37.5 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 28،2 مليون جنيه مصرى، ودائرتى مطروح/ برج العرب الترفيهية جهد ٢٢٠ كيلو فولت بطول يصل إلى حوالى 258,1 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 36,3 مليون دولار بالإضافة إلى 1,5 مليار جنيه مصرى، فتح خط بنجر السكر / برج العرب الصناعية جهد 66 ك.ف على محطة محولات برج العرب الترفيهية بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 3,6 مليون جنيه مصرى، كما تم توسيع محطة محولات مطروح ومحطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66 ك.ف بعدد 2 خلية جهد 220 كيلوفولت لكل منهما بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 45 مليون جنيه مصرى توريدات فقط.

وأضافت أن ضخ تلك الاستثمارات يأتي استمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.