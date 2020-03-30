شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء غدًا.. والقاهرة 27 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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كما يتوقع الخبراء طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على معظم الأنحاء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «20– 27»، الإسكندرية «18– 22»، قنا «19- 35»، الأقصر «20- 36»، أسوان «20– 37».