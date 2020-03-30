شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تقرر غلق المتاحف حتى منتصف أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الاثنين، أنه ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، «Covid 19» سوف يتم استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى 15 أبريل 2020.

وخلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق امام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.