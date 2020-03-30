شكرا لقرائتكم خبر عن شيشة السبكي وسيلفي رمضان.. فنانون يسخرون من «كورونا»: «هتيجي عندنا تمرض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي يحذر فيه عدد من الفنانين عبر منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقاموا بتقديم النصائح لتفادي الإصابة بالمرض، سخر آخرون بـ «الإرشادات الوقائية»، وكانوا مثالا سيئًا، عن طريق فيديوهات نشروها على حساباتهم، تضمنت تدخين الشيشة أثناء ارتداء الكمامة، ومنهم من قام بتقبيل الآخرين.

ورصدت «المصري اليوم» 4 من الفنانين الذين سخروا من الارشادات الوقائية لفيروس كورونا:

4- عمر كمال

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو، على حسابه الشخصي بـ«انستجرام» بصحبة رضا البحراوي، يسخران من تخَّوف المصريين في التعامل مع فيروس كورونا، وقاما أثناءه بالتلامس وتبادل القبلات وشرب المياه من زجاجة واحدة.

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3- محمد السبكي

نشر المنتج محمد السبكي عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، فيديو، يظهر به وهو يرتدي كمامة، وأثناء ارتدائها يضع «لي الشيشة» في فمه.

2- محمد رمضان

نشر محمد رمضان، فيديو، ظهر به وحوله تكدس من جمهوره لالتقاط الصور معه أثناء تصويره مسلسل «البرنس»، وعلق على الفيديو، قائلاً: «شكرًا أهالي أبورواش على حسن تعاونكم معانا النهاردة في تصوير مسلسل البرنس».

وأضاف: «راجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا، قالي هي اللي بتخاف مني، روحت بايسو من هنا ومن هنا».

1- زينة

سخرت الفنانة زينة في إحدى اللقاءات التليفزيونية من فيروس كورونا المستجد، وقالت: «إحنا شعب بياكل فسيخ وبصل، هيحصل إيه يعني، دي الكورونا هتيجي عندنا هتمرض».