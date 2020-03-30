شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود الحضانات هذا الأسبوع؟.. قرار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد تعليق الأنشطة المتعلقة بالحضانات في جميع محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى ١٥ أبريل القادم، تزامناً مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.

وقالت الوزراة في بيان، الإثنين، إن هذا القرار يعد ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس «كورونا» المستجد، وحرصًا على صحة الأطفال، مشيرة إلى انه سيتم النظر في قرار تمديد التعليق مجددًا الأسبوع القادم.

كانت «التضامن» قد أصدرت قرارًا في منتصف مارس الجاري بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانات في جميع محافظات الجمهورية، ولمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.