شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم «شرائح التابلت» في المدارس لتلافي الزحام بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، الاثنين، محافظة أسوان، تطبيق آلية جديدة لتوزيع شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 للحد من التجمعات والإختلاط، حيث أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مديري التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات بتقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس لإنهاء إجراءات تسليم الشرائح بعيدًا عن التكدس، وذلك من خلال تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لهذا الغرض وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات بتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الفصل الأول الثانوي العام داخل المدارس التي تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلاً من مراكز وسنترالات الشركة لتجنب التكدس والازدحام، موضحًا بأنه تم توزيع حوالي 40% من إجمالي الشرائح بواقع 2097 شريحة، ومتبقي 3560 شريحة سيتم توزيعهم قبل الإختبار التجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل المقبل كتدريب لتجهيز الطلاب لإختبار نهاية العام، والذي سيكون في الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2020.

بدء تسليم شرائح التابليت في المدارس بأسوان

بدء تسليم شرائح التابليت في المدارس بأسوان