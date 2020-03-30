الصحة العالمية تحدد 3 رسائل للقضاء على انتشار فيروس كورونا بمصر.. تعرف عليها

ووجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة شكر للأطباء المصريين وباقي الأطقن الطبية ممن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره داخل البلاد.

وقال "جبور": "أود أن أوجِّهَ خالصَ شكري للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلونَ قُصارى جهدِهِم لإنقاذِ الأرواحِ رغمَ التحدياتِ تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد".

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وأضاف: "نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلبُ أعلى قدرٍ من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعبِ والدولة. فجميعُنا معنيونَ بالأمر، ولكلٍّ منا دورٌ يقومُ به. فيجب أن نتضامنَ جميعاً، وينبغي ألاَّ ندعَ الخوفَ يتغلبُ علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلمَ من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الإنتشارِ المجتمعي".