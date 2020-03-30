شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إصابة 17 طفلا فى موسكو بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت روسيا اليوم، فى خبر عاجل لها، أن السلطات الصحية فى العاصمة الروسية موسكو كشفت عن وجود 17 طفلا بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي.

وكانت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اعلنت اليوم الاثنين، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يظهر النتائج بشكل فورى، وقال المدير التنفيذى للشركة أوليج إيفتوشينكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن بعض التطورات فى هذا المجال جديدة تماما..على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لفيروس كوفيد -19، يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب".

وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة. وبلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في روسيا 1534، أغلبهم في موسكو -1014 مصابا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر. Advertisements

وكانت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية،أعلنت السبت، أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.

وذكرت الوكالة في بيان لها: "قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوى مع الأخذ بالاعتبار الخبرة الصينية والفرنسية، بوضع نظام علاجي لعدوى الفيروس التاجي على أساس عقار الميفلوكين المضاد للملاريا".