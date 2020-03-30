"مصر للطيران" تسير خامس رحلاتها الاستثنائية من الكويت وعلى متنها 350 مصريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار الكويت الدولى ظهر اليوم الاثنين، متجهة إلى القاهرة، خامس رحلات مصر للطيران الاستثنائية، وعلى متنها نحو 350 مواطنا من المصريين العالقين فى الكويت، وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت، تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلي الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، والحالات الانسانية الطارئة، تمهيدا لتسيير الرحلة السادسة والأخيرة غدا، وفقا للجدول المعلن مسبقا.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الأربع السابقة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، نقلت نحو 1212 مصريا من حاملي التأشيرات، ومن انتهت اقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تسيير ست رحلات استثنائية، لعودة المواطنين العالقين في دولة الكويت الشقيقة الى القاهرة؛ وذلك عقب التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.