كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات طلاب الثانوية العامة وآلية عقد الاختبارات فى ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ”الخليج 365” يقدم فى الفيديو التالى ضوابط عقد الامتحانات. لطلاب الثانوية العامة .. شائعات كثيرة انطلقت حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد إجراء الامتحانات من 7 يونيو وحتى 5 يوليو ومن بين تفاصيل الامتحانات ـ عدم وجود تغيير في الجدول المعلن عنه ـ الامتحانات سوف تعقد فى اللجان بالمدارس Advertisements ـ الأسئلة ستكون فى مناهج الترم الأول وما درسه الطالب فى الترم الثانى حتى 15 مارس ـ الأسئلة ستكون متوازنة بشكل نسبى لتشمل الأجزاء المحددة ومن البوكليت ـ عدد الأسئلة كما هو وفق مواصفات الورقة الامتحانية. ـ تعقيم اللجان الامتحانية ومنع تكدس الطلاب داخل أو أمام اللجان. ـ توزيع الطلاب على أكبر عدد من اللجان الفرعية ـ توفير الإمكانيات الطبية والوقائية للطلاب داخل اللجان ـ توفير كاشف حرارة أمام اللجان الامتحانية ـ اتخاذ كافة الإجراءات التربوية والصحية حرصا على سلامة الطلاب

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