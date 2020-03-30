لفتة إنسانية.. قضاة مجلس الدولة يوفر كحول وحقائب غذائية لعمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

في لفتة إنسانية نبيلة، اتفق المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مع أعضاء مجلس الإدارة على توفير محلول "كحول" وحقيبة بها سلع غذائية لعمال النظافة.

وأكد البهي، أن عمال النظافة دفعتهم الحاجة وقلة ذات اليد، للعمل بالطرقات والشوارع تحت نير الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كرونا المستجد، ليصبحوا عرضة للأمراض الفتاكة من تلك الفيروسات اللعينة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بصدر عار، دون غطاء تأميني، وبغير أجر يكفي لسد رمقهم هم وأسرهم، رغم أنهم يؤدون واجبا إنسانيا، ومهمة اجتماعية نبيلة.

وأضاف أن عمال النظافة هم الجبهة الأولى مع الطاقم الطبي في معركة حماية الصحة العامة.

ولفت البهي إلى أن محلول الكحول والحقائب الغذائية ستقدم الأحد المقبل، إلى أحد المسئولين بالهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، بمواقع عملهم، وذلك اعترافا من القضاة وعرفانا وشكرا لهم.

واختتم أن المساهمة متاحة أمام قضاة مجلس الدولة لمن يريد، بداية من الخميس المقبل بمبلغ 150 جنيها للحقيبة والكحول.

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