ضبط 3 عناصر إجرامية سرقوا 900 جرام ذهب من تاجر مصوغات ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية ببورسعيد، لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من تاجر مصوغات بالإكراه.

تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من تاجر مصوغات بقيام 3 أشخاص مجهولين بخطف حقيبة يده، وقيام أحدهم بالتعدي علية وإصابته بجرح سطحي بالرأس وجرح باليد اليسرى.

وبالفحص تبين أنه عقب انتهاء عمل المجنى عليه بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم، وحال وضعه حقيبة يده داخل السيارة خاصته، فوجئ بأحد الأشخاص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر، وقام بخطف الحقيبة وبداخلها "مشغولات ذهبية - مبالغ مالية"، ولدى محاولته الإمساك بالمتهم الأول أحدث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته، واستقلا دراجة نارية قيادة شخص آخر كان في انتظارهما وفروا هاربين.

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ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية مسجلة"، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله بأحد محال الصاغة بمكان الواقعة ومعرفته بالمجني عليه قام برصد تحركاته وعلمه بحيازة المجني عليه لمبالغ مالية ومشغولات ذهبية اختمرت في ذهنه فكرة سرقته كرهاً عنه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وأعدوا الدراجة النارية والأسلحة البيضاء.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط كمية من المشغولات الذهبية وزنت حوالى 900 جرام"- مبلغ 101 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.