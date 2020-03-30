"الأمن العام": ضبط 141 قطعة سلاح ناري و149 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 141قطعة سلاح ناري، 149قضية مخدرات، وتنفيذ 56744حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيل عصابي، ضم(5) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث سرقة سيارات، 18 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، 74 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتهم، وضبط 13 ألف مخالفة مرورية، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.