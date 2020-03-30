تعود للعصور الفرعونية والرومانية.. ضبط 113 قطعة أثرية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 113 قطعة أثرية بالمنيا قبل بيعهم وتهريبهم خارج البلاد.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا)، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (113قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية).

وبعرض المضبوطات على مفتشي أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.