ضبط ممرض بحوزته 6500 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، من استهداف وضبط ممرض "يعمل بإحدى المستشفيات بدمياط" –مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط؛ لقيامه بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية "بدون ترخيص" داخل مصنع أسفل مسكنه . وبتفتيشه عثر على (6323 كمامة - 500 كرتونة لتعبئة الكمامات – 3 "رول" قماش –3100 رباط مطاطي "أستك" خاص تصنيع الكمامات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات . جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

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