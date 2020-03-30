سقوط مزارع من 3 أحكام بقضايا مخدرات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مزارع – مقيم ببندر صدفا، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده؛ وضمت السجن لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات، السجن لمدة 3 سنوات في قضية أقراص مخدرة، والسجن لمدة 3 سنوات في قضية مخدرات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لتولى شئونها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين لاسيما في قضايا الجنايات ومتعددي الأحكام القضائية .