"الداخلية": ضبط 1816 شخصًا مخالفًا لحظر التجوال و78 سيارة مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر إدراكاً للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 1816 شخصًا مخالفًا، و78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة توك توك مخالفة، و83 محلاً عامًا مخالفًا.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.
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