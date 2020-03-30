محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أصدرت بطريركية الأقباط بالإسكندرية، تنويها بخصوص الأكاليل (الأفراح) والخطوبات المحجوزة مسبقا في كنائس الإسكندرية بعد عيد القيامة المجيد، أكدت فيه التزامها بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية بتعليق كل الصلوات والأنشطة بالكنائس لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر.
كما أكدت أنها ملتزمة بقرار حظر التجوال المطبق في البلاد لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر منبهة حاجزي مواعيد المناسبات، بأن عليهم انتظار قرار المجمع المقدس للكنيسة والذي سيطبق على جميع الإيبارشيات، وكذلك قرار مجلس الوزراء بخصوص حظر التجوال وستعلن البطريركية عن أي تطور جديد راجية عدم الالتفات لأي آراء تصدر من أي شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريركية الأقباط بالإسكندرية تعلن موقفها بشأن حاجزي الأكاليل و"الخطوبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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