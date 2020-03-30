"50 كلمة للابتدائية و150 للإعدادية و200 للثانوية.. مواصفات مشروع البحث لطلاب النقل بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأت المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، استقبال طلاب النقل بالمراحل التعليمية الثلاث "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، للتدريب على كيفية عمل الأبحاث، بعد إلغاء الامتحانات الورقية.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب سنوات النقل بالمراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، بالمعاهد العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، سيتم تقييمهم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، أن معلم المادة بكل معهد ييتولى إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي، بما يضمن إلمامه بالمنهج المقرر على كل سنة دراسية.

وتابع رئيس قطاع المعاهد:" يختار موجهو العموم و الأوائل أفضل الأسئلة في كل مادة بما لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن 15، وسيتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر".

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وطالب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المعلمين بضرورة تسجيل الطلاب عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، وتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يختار كل فريق موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة.

تابع:" يتولى المعلم إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن 50 كلمة ولا يزيد عن 75 للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين 100 إلى 150 كلمة للإعدادية، وبين 150 إلى 200 كلمة للثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

وأشار إلى أن رائد التحول الرقمي ومدرسي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة "التعليم عن بعد"، وتسهيل التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب النقل بالمراحل الثلاث بما فيهم الشهادة الابتدائية، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية في جميع المواد الدراسية المقررة، عدا مادة القرآن الكريم التي سيتم تقييمها تراكميًا في العام المقبل.